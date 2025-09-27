Około 80 tys. cebulek zostało sprzedanych podczas tegorocznej akcji Pola Nadziei. Zebrane pieniądze w całości będą przeznaczone na funkcjonowanie zielonogórskiego hospicjum im. Lady Ryder. Dzisiaj odbyło się uroczyste podsumowanie Pól Nadziei, w którym wzięli udział przedstawiciele miasta, uczniowie szkół i wolontariusze.

Jedną z placówek, która włączyła się w pomoc hospicjum, była Szkoła Podstawowa nr 2. W tym roku udało nam się sprzedać 700 cebulek – mówi Hanna Druto, pedagog szkolny:

Zielonogórskie hospicjum wsparły także lubuskie gminy. Jedną z nich była gmina Lubrza, o czym wspomina wójt Ryszard Skonieczek:

Jak mówi Anna Kwiatek, dyrektor hospicjum, w Pola Nadziei jak co roku włączyły się tłumy lubuszan:

Zdaniem ks. Mariusza Łuszczka, kapelana w hospicjum, chorzy ludzie potrzebują przede wszystkim naszej obecności:

W zielonogórskim hospicjum im. Lady Ryder przebywa 19 chorych.