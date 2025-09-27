Pokaz tłoczenia winogron, występy artystyczne i zwiedzanie winnicy – między innymi takie atrakcje czekały na lubuszan podczas Winobrania, które odbyło się w sobotnie popołudnie na Winnicy Samorządowej w Zaborze. Uczestnicy mogli także poznać etapy produkcji wina oraz dowiedzieć się w jaki sposób założyć winnicę.

Jak twierdzą lubuszanie, dzięki takim inicjatywom można poznać pracę winiarza od środka:

Produkcja wina składa się z wielu etapów, o czym mówi Katarzyna Żelazna z Winnicy Żelazny:

– W tym roku wiosenne przymrozki utrudniły naszą pracę – przyznaje Jakub Pejs z Winnicy Jany:

Zdaniem Grzegorza Potęgi, wicemarszałka województwa lubuskiego, kultura winiarska to nieodłączna część naszego regionu:

Winobranie w Winnicy Samorządowej zakończył koncert muzyki jazzowej i rozrywkowej w wykonaniu Alberta Bezdziczka.