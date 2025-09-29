Na leśnych drogach przybywa nie tylko grzybiarzy, ale też samochodów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach. Coraz częściej, niezgodnie z przepisami, po leśnych duktach poruszają się również quady i motocykle.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przypomina, że wjazd do lasu jest dozwolony tylko tam, gdzie droga została oficjalnie udostępniona do ruchu.
– Co ważne, nie oznacza to zgody na parkowanie – podkreśla Anna Niemiec, rzecznik prasowy zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych:
Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat.
Anna Niemiec była gościem Rozmowy o 9.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Anna Niemiec, naczelnik Wydziału ds.Komunikacji Społecznej- Rzecznik Prasowy RDLP w Zielonej Górze
Gościem Krzysztofa Baługa jest Anna Niemiec, naczelnik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej- Rzecznik Prasowy RDLP w Zielonej Górze https://youtu.be/UYC3E6s31oICzytaj więcejDetails
Polecamy
Grzybobranie z ryzykiem. Leśnicy ostrzegają przed pomyłkami
Grzybobranie to pasja milionów Polaków, ale i źródło niebezpiecznych pomyłek. Co roku do szpitali trafiają osoby, które pomyliły jadalne grzyby...Czytaj więcejDetails