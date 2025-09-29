Na leśnych drogach przybywa nie tylko grzybiarzy, ale też samochodów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach. Coraz częściej, niezgodnie z przepisami, po leśnych duktach poruszają się również quady i motocykle.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przypomina, że wjazd do lasu jest dozwolony tylko tam, gdzie droga została oficjalnie udostępniona do ruchu.

– Co ważne, nie oznacza to zgody na parkowanie – podkreśla Anna Niemiec, rzecznik prasowy zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych:

Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat.

Anna Niemiec była gościem Rozmowy o 9.