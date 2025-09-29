Grzybobranie to pasja milionów Polaków, ale i źródło niebezpiecznych pomyłek. Co roku do szpitali trafiają osoby, które pomyliły jadalne grzyby z trującymi. Najczęściej – przez rutynę i pośpiech.
– Zbieramy w miejscach, które znamy, wydaje się, że to na pewno kania, ale wystarczy chwila nieuwagi i do koszyka trafia muchomor – ostrzega Anna Niemiec, naczelnik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej i rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:
Wysłuchaj całej rozmowy:
