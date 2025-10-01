Zielonogórscy strażnicy miejscy rozpoczynają kontrole antysmogowe. Inspekcje realizowane będą na podstawie zgłoszeń od mieszkańców oraz wyrywkowo. Mundurowi będą sprawdzali stan pieców i jakość opału.

Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze, przyznaje, że kontrole będą prowadzone na terenie całego miasta:

Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez zielonogórzan jest palenie lakierowanych mebli oraz obuwia – przyznaje Agnieszka Pawłow:

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat karny oraz skierowanie sprawy do sądu.