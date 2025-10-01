– Oddłużamy Zielona Górę – mówił podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Zielona Góra Marcin Pabierowski.

Prezydent zapewniał, że miasto jest w dobrej kondycji finansowej, na co wskazują dochody. Dodał również, że deficyt miasta wynosi obecnie ponad 200 mln zł, ale może on ulec zmianie, bo miasto czeka na pieniądze unijne i zwrot wkładów własnych:

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Zielona Góra został również przyjęty projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 136 mln zł. Jak tłumaczył prezydent, radni zgodzili się na to już w ubiegłym roku:

Warto dodać, że urząd miasta pracuje teraz nad przyszłorocznym budżetem Zielonej Góry. Ma na to czas do połowy listopada.