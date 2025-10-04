Ruszył weekend seniora w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Sobotnie spotkanie rozpoczęła prezentacja zdjęć Zbigniewa Rajche, przedstawiających Zieloną Górę w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Po niej uczestnicy wzięli udział w oprowadzaniu po wystawie Czesława Łuniewicza pt. „Sceny z życia miasta”.

Jak twierdzą zielonogórscy seniorzy, dzięki takim inicjatywom można powspominać lata młodości:

Seniorów zapraszamy do nas także w niedzielę – dodaje dr Izabela Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej:

Niedzielne oprowadzanie po wystawie „Nikifor. Fenomen samorodnego talentu” rozpocznie się o godz. 12:00. Wstęp wolny.