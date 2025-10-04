Czy Zielona Góra i województwo lubuskie mają atrakcyjny szlak dla enoturystów?

O tradycje i współczesność winiarstwa zapytaliśmy prof. Dagmarę Adamską, badaczkę dziejów wina i historyczkę z Uniwersytetu Wrocławskiego, która była gościnią audycji „Sobota po 9.00” w Radiu Zielona Góra:

Profesor przypomniała, że Zielona Góra już w XVIII i XIX wieku zaczęła wieść prym w produkcji wina. Zwróciła też uwagę, że dzięki licznym wydarzeniom promującym tradycje winiarskie, które odbywają się w mieście od kilku lat, można śmiało nazywać ją stolicą polskiego wina:

Prof. Dagmara Adamska jest autorką książki „Winogrady i winne wzgórza".