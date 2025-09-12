Symulacja utraty wzroku, analiza miejskich skrzyżowań oraz rozmowy na temat rozwoju komunikacyjnego w mieście -uczestnicy konferencji „Zielona Góra i Transport 2025” wzięli dziś udział w spotkaniu z osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami.

Podczas wydarzenia przeprowadzono eksperyment, w trakcie którego wybrane osoby mogły skorzystać z opaski na oczy lub specjalistycznego sprzętu. Wszystko po to, aby przekonać się, z jakimi zagrożeniami zmagają się osoby z niepełnosprawnościami.

Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie, przyznaje, że symulacja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa:

– Eksperyment pozwala nam nabyć cenne doświadczenia, które później możemy uwzględnić przy inwestycjach drogowych – dodaje Krzysztof Staniszewski:

W przeszłości urzędnicy często nie brali pod uwagę naszych wskazówek – zaznacza Dariusz Wojciechowski, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zielonej Górze:

– Drobne poprawki mogą zapewnić komfort wielu osobom z niepełnosprawnościami – przyznaje Dariusz Wojciechowski:

W zajęciach wziął udział m.in. Adam Grabalski, przedstawiciel jednej z firm budowlanych, który miał okazję do jazdy na wózku inwalidzkim:

– Zielona Góra jest dobrze przystosowana, ale nadal można tu wprowadzać różne ulepszenia – przyznaje Agnieszka Gałek, zmagająca się z niepełnosprawnością ruchową:

Konferencja „Zielona Góra i Transport 2025” rozpoczęła się w czwartek. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o rozbudowie systemu ITS oraz wyzwaniach transportu miejskiego.