Co dalej z Szybką Koleją Aglomeracyjną Lubuskiego Trójmiasta? Pytaliśmy dziś o to w „Rozmowie o 9.00” Tomasza Winieckiego, prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.

Przypomnijmy, w marcu dowiedzieliśmy się, że projekt SKALT nie otrzyma dofinansowania ze względu na nieprawidłowości przy składaniu dokumentów. Wniosek dotyczący rozbudowy sieci kolejowej w województwie lubuskim nie mógł zostać dopuszczony do udziału w konkursie.

Jak mówił nasz poranny gość, sukcesem dla Lubuskiego Trójmiasta zakończyły się mediacje z firmą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku do ministerstwa:

Stowarzyszenie cały czas poszukuje nowych źródeł sfinansowania tej dużej inwestycji, której koszt przypomnijmy, oszacowano na 108 mln zł:

Przypomnijmy, w ramach inwestycji planowano utworzenie nowych linii, obsługujących pasażerów m.in. z Sulechowa, Nowej Soli i Nowogrodu Bobrzańskiego.