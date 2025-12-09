Teatr lalek od lat działa na wyobraźnię zarówno najmłodszych, jak i dorosłych widzów. To przestrzeń, w której zwykłe przedmioty stają się bohaterami, a nieruchoma lalka – w rękach aktora – ożywa, przekazując emocje i historie.

Wystartowała jubileuszowa, 20. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magia Teatru – Lalka Teatralna”, którego organizatorem jest Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Jak mówi Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, pomysłodawczyni konkursu – tym razem uczestnicy przeniosą się do barwnego świata Akademii Pana Kleksa:

– Czekamy na kukły, pacynki, jawajki, marionetki i szmacianki – dodaje Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

Prace konkursowe można nadsyłać do 12 lutego 2026 roku, a finał zaplanowano na marzec 2026. Najciekawsze lalki zobaczymy na wystawie, a niektóre być może ożyją kiedyś na teatralnej scenie.

po szczegóły warto zajrzeć na www.zok.com.pl.