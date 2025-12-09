Zielona Góra przygotowuje się do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszłoroczna edycja będzie odbywać się nie tylko na starówce, ale także przy Centrum Rekreacyjno Sportowym, gdzie utworzona zostanie specjalna strefa.

Na miejscu nie zabraknie warsztatów dla dzieci, zabaw rodzinnych oraz występów artystycznych.

Każdy z mieszkańców będzie mógł korzystać z darmowej komunikacji miejskiej, aby wziąć udział w zabawie i wspierać zbiórkę – informuje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Miasto w dalszym ciągu poszukuje również wolontariuszy, którzy będą wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. O szczegółach Radosław Brodzik, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP:

Radosław Brodzik informuje również, że w tym roku mieszkańcy będą mogli wpłacać pieniądze za pomocą kart bankowych:

– Zależało nam na tym, aby spełnić prośby wielu mieszkańców – przyznaje Joanna Malon z zielonogórskiego sztabu WOŚP:

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia. Pieniądze będą zbierane na zakup sprzętu do diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u dzieci.