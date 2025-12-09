Trwa dystrybucja biletów/cegiełek na 21. Galę Charytatywną Warto Jest Pomagać. Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia w hali CRS i będzie miało formę koncertu kolęd i pastorałek, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać.

Jak mówił w Radiu Zielona Góra Grzegorz Hryniewicz, pomysłodawca i organizator gali, w tym roku na scenie pojawią się artyści z całej Polski:

Dochód ze sprzedaży biletów/cegiełek zostanie przekazany na leczenie dwóch podopiecznych Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać – Emilki Jęcz i Tomka Czekatowskiego:

Przypomnijmy, 21. Gala Charytatywna Warto Jest Pomagać odbędzie się w sobotę, 20 grudnia, o godzinie 19.00 w hali CRS przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze.