44 lata temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Z tej okazji dziś w Zielonej Górze zorganizowano uroczystości, upamiętniające tamte wydarzenia. Obchody rozpoczęły się od mszy w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela, którą uświetnił występ wokalny uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Robotników Solidarności, gdzie wspólnie odśpiewali hymn państwowy i złożyli kwiaty.

– Dzięki bohaterom możemy żyć w wolnym kraju – zaznacza Bogusław Motowidełko, przewodniczący regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność:

Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry, podkreśla, że uroczystości miejskie są dobrą okazją do chwili zadumy i wspominania patriotów:

– Naszą misją jest przekazywanie młodszym pokoleniom bezcennej wiedzy historycznej – mówi Bożena Pierzgalska, rzecznik prasowa zarządu regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze:

Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 roku. Trwał do 22 lipca 1983 roku.

W ramach uroczystości zaplanowano również wspólne zapalenie Światełka Wolności przy Pomniku Robotników. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19.00, natomiast w niedzielę o 16:00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się koncert „Piosenki internowanych”.

