Zmiany w akcjonariacie zielonogórskiego Falubazu jednym z tematów rozmowy polityków w Radiu Zielona Góra. Przypomnijmy, Stanisław Bieńkowski pozbył się swoich akcji, a teraz największym akcjonariuszem Falubazu jest miasto, które ma prawie 34 procent akcji. 31 procent ma stowarzyszenie ZKŻ, a 10 procent obecny prezes Adam Goliński.
– Czekamy na ruchy miasta – mówił Filip Gryko z Zielonej Razem:
Układ akcjonariatu nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonowania klubu – podkreślał Adam Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Przypominał o trzyletnim porozumieniu, które miasto zawarło z klubem:
Problem nie będzie polegał na roku 2026, ale kolejnym – uważa Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości:
Na razie miasto wchodzi w drugi rok porozumienia zawartego z Falubazem – dodawał Marek Kamiński. Zastępca prezydenta Zielonej Góry potwierdził plan wycofania się z akcjonariatu spółki:
Nasi goście rozmawiali w audycji „Sobota po 9”.
Wysłuchaj całej rozmowy:
„Sobota po 9” 13.12.2025
