Bombki, wianki, obrazy czy regionalne przysmaki – między innymi takie rzeczy można zakupić podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.
W tym roku swoje produkty prezentuje ponad 120 wystawców. W trakcie wydarzenia odbywają się również warsztaty dla dzieci oraz wspólne śpiewanie kolęd.
Uczestnicy jarmarku podkreślają, że można na nim znaleźć wiele prezentów pod choinkę:
Do odwiedzenia jarmarku zachęca Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli:
– Mieszkańcy poszukują głównie akcesoriów świątecznych i dodatków kulinarnych – zauważa Natalia Grabska, sprzedawca ozdób choinkowych oraz suszonych grzybów:
– Turyści są zainteresowani drobnymi upominkami – podkreśla pan Mariusz, sprzedawca drewnianych ozdób:
Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w sobotę w godzinach od 12.00 do 18.00, a także w niedzielę od 9.00 do 15.00. Wstęp wolny.
