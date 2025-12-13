Bombki, wianki, obrazy czy regionalne przysmaki – między innymi takie rzeczy można zakupić podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.

W tym roku swoje produkty prezentuje ponad 120 wystawców. W trakcie wydarzenia odbywają się również warsztaty dla dzieci oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Uczestnicy jarmarku podkreślają, że można na nim znaleźć wiele prezentów pod choinkę:

Do odwiedzenia jarmarku zachęca Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli:

– Mieszkańcy poszukują głównie akcesoriów świątecznych i dodatków kulinarnych – zauważa Natalia Grabska, sprzedawca ozdób choinkowych oraz suszonych grzybów:

– Turyści są zainteresowani drobnymi upominkami – podkreśla pan Mariusz, sprzedawca drewnianych ozdób:

Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w sobotę w godzinach od 12.00 do 18.00, a także w niedzielę od 9.00 do 15.00. Wstęp wolny.