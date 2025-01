Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmienia cennik korzystania z basenu CRS przy ul. Sulechowskiej. Jak tłumaczy dyrekcja jednostki, ceny nie były zmieniane od kilkunastu lat.

Dyrektor MOSiR-u, Robert Jagiełowicz wskazuje, że w najbardziej popularnej opcji, bilet podrożeje o 2 złote:

Dyrekcja MOSiR-u podkreśla, że na basenie honorowane będą zielonogórskie karty uprawniające do zniżek. Wyższe ceny biletów od nowego roku obowiązują gości spoza Zielonej Góry:

Karty uprawniające do zniżek można wyrobić w ratuszu. Od poniedziałku do piątku basen CRS jest czynny w godzinach 6.00-21.00, a w sobotę i niedzielę od 7.00 do 21.00. 6 stycznia basen będzie czynny tak jak w weekend.