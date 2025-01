Zielonogórski punkt rzeczy znalezionych w nowej siedzibie. Dotychczas mieścił się on przy ul. Kupieckiej 23, a obecnie zaginione rzeczy mieszkańcy mogą szukać w Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Klucze, sprzęt elektroniczny i elementy garderoby – między innymi takie przedmioty zielonogórzanie dostarczają do biura. Jak informuje Anna Wojnarowska, do depozytu można przynosić przedmioty o wartości powyżej 100 złotych:

– Aby odebrać zgubę, należy najpierw udowodnić, że jest się jej właścicielem – dodaje Anna Wojnarowska:

Punkt rzeczy znalezionych otwarty jest w poniedziałki od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.