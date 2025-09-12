Lubuska Izba Budownictwa wyróżniła najlepsze obiekty budowlane powstałe w 2024 roku. W tym roku tytuł „Mistera” otrzymało 8 podmiotów, sklasyfikowanych według 7 kategorii budownictwa. Komisja wręczyła także kilkanaście wyróżnień. Nagrody przyznano m.in. inwestorom, wykonawcom oraz architektom.
Wśród zielonogórskich realizacji znalazły się m.in. budynki mieszkalne na osiedlu Nowy Zastal, Zespół Edukacyjny nr 6 na Czarkowie oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
– Postęp technologiczny jest bardzo zauważalny. Specjaliści zmienili sposób działania- mówi Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa:
– W dzisiejszych czasach budownictwo jest ogromnym wyzwaniem – przyznaje Bartłomiej Kucharek, wójt gminy Przytoczna, laureat jednej z nagród za budowę Klubu Dziecięcego „Domiś”:
– Zależy nam na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań – podkreśla Karol Neumann, wójt gminy Zwierzyn, zwycięzca w kategorii „Adaptacje i remonty”, za rozbudowę szkoły podstawowej w Zwierzynie:
– Nagradzamy tych, którzy stale się rozwijają – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Konkurs organizowany jest od 1994 roku. Jego celem jest promocja najlepszych realizacji budowlanych oraz zachęcanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa.
Gala z okazji 31. Konkursu Lubuski Mister Budowy odbyła się w zielonogórskiej Palmiarni.
Najlepsze inwestycje oraz liderzy branży budowlanej
Specjalne wyróżnienie – Kielnia Lubuska
- Leszek Jarząbek – prezes EBF Development
Firma prowadzona przez Elżbietę i Leszka Jarząbków w ciągu 35 lat działalności zrealizowała blisko 15 tysięcy mieszkań na terenie regionu, łącząc wysoką jakość wykonania z nowoczesnym designem.
Lubuski Mister Budowy 2025 – lista nagrodzonych inwestycji
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
- Mister:
Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Osadników Wojskowych/Kąpielowa, Żary
• Inwestor: Marcin Jakowicki
• Wykonawca: M&J sp. z o.o.
• Projektant: mgr inż. arch. Jowita Kasa
• Charakterystyka: Nowoczesny budynek mieszkalno-usługowy wpisujący się w historyczną tkankę miasta.
Nowy Zastal
• Inwestor: Grupa PBS Deweloper Sp. z o.o.
• Wykonawca: Grupa PBS Sp. z o.o.
• Projektant: mgr inż. arch. Robert Scheitza
• Charakterystyka: Ceglana elewacja, zielony dach, garaż podziemny, stacje ładowania pojazdów.
- Wyróżnienia:
Green Home, ul. Suwalska 25 i 27, Zielona Góra
• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński, Pracownia Projektowa VegaArt
• Charakterystyka: Osiedle wkomponowane w zieleń, dopracowane części wspólne i mała architektura.
Zdrojowa Polana Etap II, Zielona Góra
• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański, Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Sp.k.
• Charakterystyka: Osiedle łączące komfort życia w mieście z bliskością terenów zielonych.
Apartamenty Czerwonego Krzyża, Żary
• Inwestor: OPALA DEWELOPER Sp. z o.o.
• Wykonawca: OPALA DEWELOPER Sp. z o.o.
• Projektant: mgr inż. Maciej Jakuszyk
• Charakterystyka: Eleganckie apartamenty w centralnej części miasta.
Budownictwo użyteczności publicznej
- Mister:
Zespół Edukacyjny nr 6 w sołectwie Łężyca – Osiedle Czarkowo
• Inwestor: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
• Wykonawca: EXALO Drilling S.A., Oddział „Diament” w Zielonej Górze
• Projektant: mgr inż. arch. Agata Bojdys
• Charakterystyka: Nowoczesna szkoła, energooszczędna z rekreacyjnym tarasem na dachu sali gimnastycznej.
- Wyróżnienie:
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Zielona Góra
• Inwestor: Miasto Zielona Góra
• Wykonawca: PERBUD Sp. z o.o., ul. Batorego 126A, Zielona Góra
• Projektant: Ewa Podbudejska, Studio Architektury
• Charakterystyka: Pierwsze w Polsce piętrowe schronisko, poprawiające warunki zwierząt.
Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne
- Mister:
8. Osiedle Słowiańskie pod trzema Dębami
• Inwestor: Mój Dom Gorzów Sp. z o.o.
• Wykonawca: Eurotechnika Mariusz Wojtasik Sp. z o.o.
• Projektant: mgr inż. arch. Agata Mordacz
• Charakterystyka: Trzy bloki z ogródkami; zielone otoczenie, rekreacja i parkingi.
- Wyróżnienie:
9. Green Home, ul. Suwalska 1–27, Zielona Góra
• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński
• Charakterystyka: Nowoczesne osiedle z eleganckimi częściami wspólnymi i spójną architekturą.
Budownictwo przemysłowe
- Mister:
10. HERMES FULFILMENT Nowoczesne Centrum Logistyczne NEON
• Inwestor: Hermes Fulfilment GmbH
• Wykonawca: Goldbeck CEE North Sp.z.o.o
• Projektant: mgr. inż. arch. Joanna Haremza
• Charakterystyka: Zautomatyzowane centrum logistyczne o powierzchni 115 000 m² z certyfikatem DGNB Gold.
Adaptacje i remonty
- Mister:
11. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zwierzynie
• Inwestor: Gmina Zwierzyn
• Wykonawca: P.P.H.U. ALMAR Aneta Ziopaja
• Projektant: mgr. Inż. arch. Marcin Danielczak
• Charakterystyka: Rozbudowa szkoły, nowe skrzydła, instalacje OZE i modernizacja istniejących budynków.
Zabytkowe obiekty budowlane
- Mister:
12. Lisia 10, Zielona Góra
• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.
• Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański
• Charakterystyka: Adaptacja dawnej fabryki sukna, 26 mieszkań, historyczna architektura.
Inne
- Mister:
13. Klub Dziecięcy „Domis” w Przytocznej
• Inwestor: Gmina Przytoczna
• Wykonawca: RENAGO Grzegorz Szkubiel
• Projektant: mgr. inż. arch. Agata Peciak
• Charakterystyka: Nowoczesny klub dla dzieci, pełna dostępność, ergonomiczne wnętrza i zagospodarowany teren.
Młodzi liderzy branży – wyróżnienia dla absolwentów UZ
W ramach gali przyznano również nagrody za najlepsze prace dyplomowe absolwentom Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jury wyróżniło:
- inż. arch. Jagodę Raburską za koncepcję budynku szkoły podstawowej w Zielonej Górze,
- inż. arch. Natalię Mytnik za projekt budynku kongresowo-wystawienniczego,
- mgr inż. Weronikę Malinowską za projekt adaptacji szpitala na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiologii,
- mgr inż. Anetę Ganczar za opracowanie dotyczące sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniach,
- lic. Joannę Bałut za model wspomagania decyzji lokalizacyjnych inwestycji.
