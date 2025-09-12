Lubuska Izba Budownictwa wyróżniła najlepsze obiekty budowlane powstałe w 2024 roku. W tym roku tytuł „Mistera” otrzymało 8 podmiotów, sklasyfikowanych według 7 kategorii budownictwa. Komisja wręczyła także kilkanaście wyróżnień. Nagrody przyznano m.in. inwestorom, wykonawcom oraz architektom.

Wśród zielonogórskich realizacji znalazły się m.in. budynki mieszkalne na osiedlu Nowy Zastal, Zespół Edukacyjny nr 6 na Czarkowie oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

– Postęp technologiczny jest bardzo zauważalny. Specjaliści zmienili sposób działania- mówi Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa:

– W dzisiejszych czasach budownictwo jest ogromnym wyzwaniem – przyznaje Bartłomiej Kucharek, wójt gminy Przytoczna, laureat jednej z nagród za budowę Klubu Dziecięcego „Domiś”:

– Zależy nam na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań – podkreśla Karol Neumann, wójt gminy Zwierzyn, zwycięzca w kategorii „Adaptacje i remonty”, za rozbudowę szkoły podstawowej w Zwierzynie:

– Nagradzamy tych, którzy stale się rozwijają – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Konkurs organizowany jest od 1994 roku. Jego celem jest promocja najlepszych realizacji budowlanych oraz zachęcanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa.

Gala z okazji 31. Konkursu Lubuski Mister Budowy odbyła się w zielonogórskiej Palmiarni.

Najlepsze inwestycje oraz liderzy branży budowlanej

Specjalne wyróżnienie – Kielnia Lubuska

Leszek Jarząbek – prezes EBF Development

Firma prowadzona przez Elżbietę i Leszka Jarząbków w ciągu 35 lat działalności zrealizowała blisko 15 tysięcy mieszkań na terenie regionu, łącząc wysoką jakość wykonania z nowoczesnym designem.

Lubuski Mister Budowy 2025 – lista nagrodzonych inwestycji

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Mister:

Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Osadników Wojskowych/Kąpielowa, Żary

• Inwestor: Marcin Jakowicki

• Wykonawca: M&J sp. z o.o.

• Projektant: mgr inż. arch. Jowita Kasa

• Charakterystyka: Nowoczesny budynek mieszkalno-usługowy wpisujący się w historyczną tkankę miasta.

Nowy Zastal

• Inwestor: Grupa PBS Deweloper Sp. z o.o.

• Wykonawca: Grupa PBS Sp. z o.o.

• Projektant: mgr inż. arch. Robert Scheitza

• Charakterystyka: Ceglana elewacja, zielony dach, garaż podziemny, stacje ładowania pojazdów.

Wyróżnienia:

Green Home, ul. Suwalska 25 i 27, Zielona Góra

• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński, Pracownia Projektowa VegaArt

• Charakterystyka: Osiedle wkomponowane w zieleń, dopracowane części wspólne i mała architektura.

Zdrojowa Polana Etap II, Zielona Góra

• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański, Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Sp.k.

• Charakterystyka: Osiedle łączące komfort życia w mieście z bliskością terenów zielonych.

Apartamenty Czerwonego Krzyża, Żary

• Inwestor: OPALA DEWELOPER Sp. z o.o.

• Wykonawca: OPALA DEWELOPER Sp. z o.o.

• Projektant: mgr inż. Maciej Jakuszyk

• Charakterystyka: Eleganckie apartamenty w centralnej części miasta.

Budownictwo użyteczności publicznej

Mister:

Zespół Edukacyjny nr 6 w sołectwie Łężyca – Osiedle Czarkowo

• Inwestor: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

• Wykonawca: EXALO Drilling S.A., Oddział „Diament” w Zielonej Górze

• Projektant: mgr inż. arch. Agata Bojdys

• Charakterystyka: Nowoczesna szkoła, energooszczędna z rekreacyjnym tarasem na dachu sali gimnastycznej.

Wyróżnienie:

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Zielona Góra

• Inwestor: Miasto Zielona Góra

• Wykonawca: PERBUD Sp. z o.o., ul. Batorego 126A, Zielona Góra

• Projektant: Ewa Podbudejska, Studio Architektury

• Charakterystyka: Pierwsze w Polsce piętrowe schronisko, poprawiające warunki zwierząt.

Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne

Mister:

8. Osiedle Słowiańskie pod trzema Dębami

• Inwestor: Mój Dom Gorzów Sp. z o.o.

• Wykonawca: Eurotechnika Mariusz Wojtasik Sp. z o.o.

• Projektant: mgr inż. arch. Agata Mordacz

• Charakterystyka: Trzy bloki z ogródkami; zielone otoczenie, rekreacja i parkingi.

Wyróżnienie:

9. Green Home, ul. Suwalska 1–27, Zielona Góra

• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Projektant: mgr inż. arch. Armand Skowroński

• Charakterystyka: Nowoczesne osiedle z eleganckimi częściami wspólnymi i spójną architekturą.

Budownictwo przemysłowe

Mister:

10. HERMES FULFILMENT Nowoczesne Centrum Logistyczne NEON

• Inwestor: Hermes Fulfilment GmbH

• Wykonawca: Goldbeck CEE North Sp.z.o.o

• Projektant: mgr. inż. arch. Joanna Haremza

• Charakterystyka: Zautomatyzowane centrum logistyczne o powierzchni 115 000 m² z certyfikatem DGNB Gold.

Adaptacje i remonty

Mister:

11. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zwierzynie

• Inwestor: Gmina Zwierzyn

• Wykonawca: P.P.H.U. ALMAR Aneta Ziopaja

• Projektant: mgr. Inż. arch. Marcin Danielczak

• Charakterystyka: Rozbudowa szkoły, nowe skrzydła, instalacje OZE i modernizacja istniejących budynków.

Zabytkowe obiekty budowlane

Mister:

12. Lisia 10, Zielona Góra

• Inwestor: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Wykonawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp. kom.

• Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański

• Charakterystyka: Adaptacja dawnej fabryki sukna, 26 mieszkań, historyczna architektura.

Inne

Mister:

13. Klub Dziecięcy „Domis” w Przytocznej

• Inwestor: Gmina Przytoczna

• Wykonawca: RENAGO Grzegorz Szkubiel

• Projektant: mgr. inż. arch. Agata Peciak

• Charakterystyka: Nowoczesny klub dla dzieci, pełna dostępność, ergonomiczne wnętrza i zagospodarowany teren.

Młodzi liderzy branży – wyróżnienia dla absolwentów UZ

W ramach gali przyznano również nagrody za najlepsze prace dyplomowe absolwentom Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jury wyróżniło: