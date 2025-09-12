25 lipca tego roku powołana została Izba Gospodarcza Lubuskich Winnic. Pomysł narodził się trzy lata temu. Izba zrzesza lubuskich winiarzy, którzy już od dawna dostrzegali potrzebę reprezentacji, jedności głosu w przekazywaniu informacji a także współpracy z samorządami i organizacji szkoleń.
O nowo powstałej organizacji mówi Katarzyna Żelazna, prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic.
Nasz poranny gość dodał, jakie cele stawia sobie Izba Gospodarcza Lubuskich Winnic.
Katarzyna Żelazna była gościem Rozmowy o 9.00.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Katarzyna Żelazna, prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic
Gościem Aurelii Adaszyńskiej jest Katarzyna Żelazna, prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic https://youtu.be/ydY59b7vU0o
