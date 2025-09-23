Ma 5 metrów wysokości i przy dobrej widoczności widać z niego Śnieżkę – mowa o nowym tarasie widokowym, który stanął przy al. Juliusza Słowackiego. Obecnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe, które zakładają m.in. montaż tablic informacyjnych. Taras ma zostać otwarty dla mieszkańców już w najbliższy weekend.

Pomysłodawcą powstania punktu widokowego i winnicy miejskiej była Fundacja Tłocznia. W zeszłorocznym budżecie obywatelskim poparło tą inicjatywę ponad 2700 mieszkańców.

Jak mówi Szymon Płóciennik, przedstawiciel fundacji, na tarasie będą umieszczone lunety, które umożliwią obserwacje m.in. Karkonoszy:

Obok tarasu powstanie winnica miejska, na której zostanie zasadzonych 1600 krzewów winorośli – dodaje Szymon Płóciennik:

Koszt budowy tarasu i zasadzenia winnicy to 940 tys. złotych.