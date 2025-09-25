W piątek (26.9.2025) inauguracyjne spotkanie Rady Kultury. To gremium, które zostało powołane przy prezydencie Zielonej Góry. Jednym z zadań członków rady będzie wypracowanie strategii rozwoju kultury w mieście.

– Podczas spotkania wręczymy powołania do Rady Kultury, zostanie wyłoniony również przewodniczący i zastępcy – mówi wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński:

W Radzie Kultury będzie pracować 14 osób. Pierwsze spotkanie odbędzie się w zielonogórskim ratuszu w piątek (26.09.2025) o 15.00. Przypomnijmy, w maju w galerii BWA odbyły się cztery spotkania zespołów roboczych w celu wypracowania Strategii Kulturalnej Miasta Zielona Góra. Rozmowy odbywały się w dziedzinach: muzyka i taniec, sztuki wizualne, kultura żywego słowa i dziedzictwo kulturowe.