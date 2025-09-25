Zielonogórscy internauci zaskoczeni wysokimi kosztami budowy tarasu widokowego przy Alei Słowackiego w Zielonej Górze. Zadanie wyceniono na 940 tys. zł.

Jak już informowaliśmy na naszej antenie, na tyłach ogrodu Domu Pomocy Społecznej powstaje inwestycja finansowana z budżetu obywatelskiego. Prawie trzy tysiące zielonogórzan poparło projekt Fundacji Tłocznia, który zakłada budowę tarasu widokowego i utworzenie miejskiej winnicy.

Prace są już na ukończeniu i jak tłumaczył dzisiaj w „Rozmowie o 9.00” Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia, na wysoki koszt inwestycji wpływa kilka czynników:

– Koszt budowy samego tarasu i przygotowania podłoża to ponad 730 tys. zł – dodawał nasz gość:

Obecnie trwają odbiory techniczne. Data otwarcia tarasu nie jest jeszcze znana.

Warto dodać, że aby dostać się na taras widokowy nie trzeba będzie wchodzić na teren DPS-u. Specjalnie dla zielonogórzan i turystów przygotowano osobną furtkę.