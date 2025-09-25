„Rysowany pamiętnik” – to tytuł wystawy prac Agaty Siwek, na którą zaprasza już od piątku (26.09) Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Glasgow School of Art oraz Rijksakademie van beeldende kunsten w Amsterdamie, od wielu lat mieszka i tworzy w stolicy Holandii.

– Jej prace to ilustrowany zapis codzienności – zwykłych chwil, sytuacji i zdarzeń – mówi Leszek Kania, gospodarz Muzeum Ziemi Lubuskiej:

Wystawa zostanie otwarta w piątek, 26 września, o godz. 17.00.