„Rysowany pamiętnik” – to tytuł wystawy prac Agaty Siwek, na którą zaprasza już od piątku (26.09) Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Glasgow School of Art oraz Rijksakademie van beeldende kunsten w Amsterdamie, od wielu lat mieszka i tworzy w stolicy Holandii.
– Jej prace to ilustrowany zapis codzienności – zwykłych chwil, sytuacji i zdarzeń – mówi Leszek Kania, gospodarz Muzeum Ziemi Lubuskiej:
Wystawa zostanie otwarta w piątek, 26 września, o godz. 17.00.
Polecamy
W sobotę ekopiknik przy Dolinie Gęśnika i Zielona Masa Rowerowa
Sadzenie krzewów, konkursy dla dzieci i piknik ekologiczny - to tylko niektóre z atrakcji, przygotowanych w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta”....Czytaj więcejDetails