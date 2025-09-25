Sadzenie krzewów, konkursy dla dzieci i piknik ekologiczny – to tylko niektóre z atrakcji, przygotowanych w ramach akcji „Czyste, Zielone Miasta”. W najbliższą sobotę (27 września) mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zabawie przy Dolinie Gęśnika.

– Zależy nam na spotkaniach edukacyjnych z mieszkańcami. Mamy wiele projektów, które możemy wspólnie rozwijać- przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Anna Szatkowska, kierownik Biura Promocji w magistracie, informuje, że w ramach wydarzenia zaplanowano również sprzątanie terenu przy ul. Sulechowskiej:

Jednym z elementów zabawy będzie także wspólny rajd rowerowy, który wystartuje z Ogrodu Botanicznego o godzinie 13.30. O szczegółach Katarzyna Fedro, koordynatorka akcji „Rowerowa Stolica Polski”:

Początek imprezy przy Dolinie Gęśnika zaplanowano na godzinę 15.