Zielonogórzanie mają okazję do muzycznego powitania jesieni. W sobotę, 27 września, w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się bowiem plenerowy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Budowlanka”. W repertuarze znajduje się m.in. muzyka rozrywkowa i filmowa.

Jak zapowiada Roman Beta, dyrygent, na koncert zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, nie tylko miłośnicy muzyki symfonicznej:

Koncert rozpocznie się o godz. 16:00.