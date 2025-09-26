Zielonogórzanie mają okazję do muzycznego powitania jesieni. W sobotę, 27 września, w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się bowiem plenerowy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Budowlanka”. W repertuarze znajduje się m.in. muzyka rozrywkowa i filmowa.
Jak zapowiada Roman Beta, dyrygent, na koncert zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, nie tylko miłośnicy muzyki symfonicznej:
Koncert rozpocznie się o godz. 16:00.
