Uniwersytet Zielonogórski szykuje się do nowego roku akademickiego. Uroczysta inauguracja odbędzie się 1 października w auli przy ul. Podgórnej. Spotkanie będzie miało specjalny wymiar – mówił na antenie Radia Zielona Góra rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Prof. Wojciech Strzyżewski wskazywał na kilka jubileuszy – m.in. 10-lecie kierunku lekarskiego i przyszłoroczne 25-lecie powołania Uniwersytetu Zielonogórskiego:
Uniwersytet Zielonogórski kończy rekrutację. W sumie uruchomionych zostanie 69 kierunków studiów z oferty dydaktycznej na rok akademicki 2025/2026.
Ponad 70 procent studentów UZ to mieszkańcy regionu lubuskiego, pozostałe 30 stanowią mieszkańcy ościennych województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego – podkreśla Wojciech Strzyżewski. Kierunek lekarski czy pielęgniarstwo przyciąga młodych ludzi z całej Polski. To zresztą najbardziej oblegane dziedziny kształcenia na UZ:
Prof. Wojciech Strzyżewski był gościem Rozmowy o 9.00. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się o 11.00, 1 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.
Wysłuchaj całej rozmowy:
prof. Wojciech Strzyżewski, rektor UZ
Gościem Marty Czechowskiej jest prof. Wojciech Strzyżewski, rektor UZ https://youtu.be/FQ-qbnwy0CoCzytaj więcejDetails
Polecamy
Studenci UZ będą wspierać przedszkolaków. Podpisano list intencyjny z MP 11
Zielonogórscy studenci będą dbać o prawidłowy rozwój przedszkolaków. Dziś w rektoracie podpisano list intencyjny z Miejskim Przedszkolem nr 11 „Tęczowy Zakątek”....Czytaj więcejDetails