Uniwersytet Zielonogórski szykuje się do nowego roku akademickiego. Uroczysta inauguracja odbędzie się 1 października w auli przy ul. Podgórnej. Spotkanie będzie miało specjalny wymiar – mówił na antenie Radia Zielona Góra rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. Wojciech Strzyżewski wskazywał na kilka jubileuszy – m.in. 10-lecie kierunku lekarskiego i przyszłoroczne 25-lecie powołania Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Uniwersytet Zielonogórski kończy rekrutację. W sumie uruchomionych zostanie 69 kierunków studiów z oferty dydaktycznej na rok akademicki 2025/2026.

Ponad 70 procent studentów UZ to mieszkańcy regionu lubuskiego, pozostałe 30 stanowią mieszkańcy ościennych województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego – podkreśla Wojciech Strzyżewski. Kierunek lekarski czy pielęgniarstwo przyciąga młodych ludzi z całej Polski. To zresztą najbardziej oblegane dziedziny kształcenia na UZ:

Prof. Wojciech Strzyżewski był gościem Rozmowy o 9.00. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się o 11.00, 1 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.