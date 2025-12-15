Jesteśmy przeciwni prywatyzacji polskiej służby zdrowia – podkreślają zielonogórscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji zorganizowanej pod Szpitalem Uniwersyteckim, przekonywano, że działania obecnej władzy, doprowadzą do pogorszenia jakości służby zdrowia.

Politycy obawiają się m.in. odwoływania wizyt u lekarzy i mniejszego dofinansowania placówek medycznych.

Poseł RP, Marek Ast przyznał, że jest zaniepokojony działaniami ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy:

Władysław Dajczak, poseł RP, informuje, że członkowie partii przygotowują projekt zmian dotyczący służby zdrowia:

Zdaniem Grzegorza Maćkowiaka, przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze, rząd powinien przygotować nowe rozwiązania systemowe:

W przyszłym roku rząd przeznaczy na ochronę zdrowia prawie 250 miliardów złotych.