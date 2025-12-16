Zielonogórzanie mają okazję poznać swoich ulubionych twórców w świątecznej armosferze. W czwartek, 18 grudnia, w bibliotece Norwida odbędzie się bowiem akcja „Książka pod choinkę”. W godzinach od 15:00 do 19:00 w gmachu głównym będzie można uzyskać autograf od wielu pisarzy, m.in. od Przemysława Piotrowskiego, Krzysztofa Koziołka i Barbary Wysoczańskiej.

O szczegółach inicjatywy opowiada Żaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida:

– Najmłodsi czytelnicy będą mieli okazję stworzyć własnoręczną zakładkę do książki – dodaje Żaneta Cierach:

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki Norwida.