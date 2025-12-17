Opanowana – mówią władze Zielonej Góry o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Przypomnijmy, obiekt przechodził dezynfekcję, ze względu na ognisko świerzbu, które wykryto w placówce przy ul. Lubuskiej. W związku z tym DPS wprowadził zmiany w zasadach odwiedzin mieszkańców, które miały obowiązywać od 27 listopada do 14 grudnia.
W tym czasie nie było możliwości odwiedzania mieszkańców w ich pokojach. Spotkania odbywały się w ogólnodostępnych salach.
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry mówił dzisiaj o sytuacji w DPS na antenie Radia Zielona Góra:
Prezydent Zielonej Góry zapowiedział kompleksową modernizację DPS przy ul. Lubuskiej. Jak mówił Marcin Pabierowski, przygotowania do remontu ruszyły:
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze przebywa ponad 130 pensjonariuszy. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego to pierwszy krok do remontu. Kolejny to wycena inwestycji i podział zadania na etapy – dodawał Marcin Pabierowski.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry
