Blisko 3000 zielonogórzan złożyło wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego – podał urząd miasta. Termin nadsyłania zgłoszeń minął 15 grudnia. Dotychczas prawie połowa wniosków została pozytywnie zaopiniowana.

Kwota wsparcia zależy od ceny ciepła i dochodu mieszkańców – może to być 500 zł, 1000 zł lub 1750 zł. O szczegółach opowiada Bożena Grabowska-Matyja, kierownik referatu dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych UM:

– Pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom na przełomie lutego i marca – dodaje Bożena Grabowska-Matyja:

Mieszkańców Zielonej Góry zapytaliśmy o to, co sądzą o tegorocznych cenach energii:

Dodajmy, że od 1 lipca mieszkańców przestała obowiązywać tzw. tarcza ochronna, przez co zwiększone zostały opłaty za energię cieplną.