Zielonogórski szpital zabiega o urządzenie PET. To specjalistyczne urządzenie diagnostyczne, które najczęściej wykorzystuje się w onkologii. W tej sprawie przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego rozmawiali z wojewodą lubuskim.

PET, czyli pozytonowa emisyjna tomografia, jest nowoczesnym badaniem umożliwiającym rozpoznawanie nowotworów, określanie ich stopnia zaawansowania i wykrywanie nawrotów choroby. Idea jej zastosowania pojawiła się już w latach 50. XX wieku, a od ponad 20 lat odgrywa bardzo ważną rolę w medycynie. PET można z powodzeniem połączyć m.in. z rezonansem magnetycznym, aby jeszcze bardziej zwiększyć czułość badania.

Stosuje się ją w celu:

oceny stopnia zaawansowania nowotworu,

znalezienia pierwotnego ogniska choroby,

oceny skuteczności zastosowanego leczenia,

wykrycia wznowy choroby po zakończonym leczeniu.

– Chodzi o to, aby pacjenci nie musieli jeździć na to badanie do innych ośrodków, i aby lepiej leczyć ich na miejscu, w Zielonej Górze – mówi prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego Marek Działoszyński:

Badanie PET wykorzystuje się w wielu dziedzinach medycyny, np. neurologii, kardiologii, chirurgii, onkologii, ginekologii czy laryngologii. Marek Działoszyński był gościem Rozmowy po 9.