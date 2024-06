Ponad 1000 prac z 57 krajów nadesłano na tegoroczną – 26. edycję Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny. W gronie laureatów znaleźli się rysownicy z Belgii, Serbii, Włoch i Kuby.

Jak mówi Maria Radziszewska, sekretarz konkursu, w tym roku tematem przewodnim była olimpiada. W pracach było więc przede wszystkim nawiązanie do sportu. Część rysunków była także komentarzem do tego, co obecnie dzieje się na świecie:

– Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu przerosło nasze oczekiwania – dodaje Maria Radziszewska:

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w albumie pokonkursowym. Odbędzie się także wystawa. – Tradycyjnie zaprosimy na nią podczas Winobrania – dodaje Maria Radziszewska:

Podczas finisażu wystawy odbędzie się spotkanie z laureatami 26. edycji konkursu. Na to wydarzenie musimy jednak poczekać do końca września.

Lista laureatów:

GRAND PRIX – Constantin Sunnerberg (Belgia)

I nagroda – Tošo Borković (Serbia)

II nagroda – Friedrich Tasser (Włochy)

III nagroda – Alfredo Lorenzo Martirena Hernandez (Kuba)

W Konkursie ufundowano także osiem nagród specjalnych:

Jacek Frąckiewicz – Nagroda specjalna (ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA)

Vladimir Kazanevsky – Nagroda specjalna (ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury)

Oleksiy Kustovsky – Nagroda specjalna (ufundowana przez KAMAF s.c.)

Marta Lis – Nagroda specjalna (ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury)

Marta Michalik – Wyróżnienie (Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze)

Robert Mirowski – Wyróżnienie (Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze

Tomasz Wołoszyn – Nagroda specjalna (ufundowana przez Ryszarda Błażyńskiego)

Magdalena Wosik – Wyróżnienie Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze)