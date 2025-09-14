Tegoroczne Winobranie dobiega końca. W sobotni wieczór odbył się pokaz pirotechniczny, który zwieńczył tę edycję zielonogórskiego święta. Przez cały tydzień, na deptaku przebywali turyści, którzy korzystali z oferty na jarmarku i miasteczku winiarskim.

W tym roku dla odwiedzających przygotowano 183 stoiska handlowe i 43 domki winiarskie.

– Atmosfera na starówce jest wyjątkowa. Mamy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy – mówi Marzena Dzik z Winnicy Dzika:

Maja Konaszewska z Winnicy Mozów przyznaje, że turyści bardzo chętnie rozmawiają o winiarstwie:

– Zainteresowanie było bardzo duże. Przy każdym stoisku codziennie pojawiało się kilkuset turystów – przyznaje Anna Mierkiewicz-Kocan, sprzedawca ceramiki artystycznej:

– To nasza pierwsza edycja, jednak atmosfera sprawiła, że chcemy tutaj powrócić za rok – deklaruje Elżbieta Magarewicz, sprzedawca ozdób:

Wojciech Wolniczak, sprzedawca żywności, podkreśla, że tegoroczne Winobranie było udane, ponieważ pogoda nie odstraszyła turystów:

Jarmark winobraniowy oraz miasteczko winiarskie są czynne także w niedzielę.