Dobiegają końca Winobraniowe Spotkania Teatralne. Podczas zielonogórskiego święta wina, na deskach Lubuskiego Teatru zaprezentowano sześć spektakli. Uczestnicy mieli również okazję do rozmów z aktorami oraz pamiątkowych fotografii.

Za każdym razem na widowni Lubuskiego Teatru zasiadało kilkuset widzów, którzy podkreślali, że tegoroczna oferta była bardzo ciekawa:

Magdalena Pawlak z Lubuskiego Teatru przyznaje, że frekwencja na tegorocznych spotkaniach była bardzo wysoka, a już wkrótce rozpoczną się przygotowania do przyszłorocznej edycji:

Winobraniowe Spotkania Teatralne zakończą się w niedzielę. Na scenie zaprezentowany zostanie „Akompaniator” w reżyserii Roberta Czechowskiego. Początek spektaklu o godzinie 18.00.