Tegoroczne Winobranie dobiega końca. Na zielonogórzan i turystów czekało mnóstwo atrakcji, m.in. lunapark z karuzelami, miasteczko winiarskie i stoiska handlowe. Nie zabrakło także spacerów szlakiem winiarskim oraz występów artystycznych.

Czy tegoroczne Winobranie spełniło oczekiwania? O to zapytaliśmy uczestników Dni Zielonej Góry:

Zdaniem Marcina Pabierowskiego, prezydenta Zielonej Góry, tegoroczne Winobranie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy:

Nad przebiegiem Dni Zielonej Góry czuwało mnóstwo osób – dodaje Marcin Pabierowski:

Podczas tegorocznego Winobrania dostępnych było 180 stoisk handlowych i 50 domków winiarskich.