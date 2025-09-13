Rozpoczął się winobraniowy korowód w Zielonej Górze. Barwny pochód wyruszył spod Planetarium Wenus i przemaszeruje w kierunku Palmiarni. Impreza zgromadziła setki uczestników i obserwujących. W pochodzie idą winiarze, ale także uczniowie, czy przedstawiciele zielonogórskich firm i instytucji.

Również władze Zielonej Góry. Mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski:

Całość przemarszu zabezpiecza policja. Mówi komisarz Łukasz Szymański, zastępca komendanta zielonogórskiej policji:

Na korowód przyjechali też przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego z sokołem:

Podczas kolorowego przemarszu można zobaczyć też samurajów:

Gorącą atmosferę zapewniają setki uczestników korowodu – podkreśla Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

Uczestnicy, nie tylko z Zielonej Góry, doceniają widowisko i atmosferę zielonogórskiego widowiska:

Na korowodzie swoje wyposażenie i stroje prezentuje też sekcja baseballowa:

Słoneczna pogoda cieszy Bachusa. Mimo, że bóg wina oddał dzisiaj klucze od Zielonej Góry, dobry humor go nie opuszcza:

Lubuski Związek Pszczelarski przywiózł ze sobą ul. Korowód to okazja do promocji lokalnego pszczelarstwa – mówią jego członkowie:

W tym roku podczas korowodu historyczne i najnowsze autobusy prezentuje Miejski Zakład Komunikacji. Pojazdy wzbudzały wiele emocji wśród publiczności:

W tym roku przemarsz odbywa się pod hasłem „Niebiańskie wizje i piekielne demony”. Do 15.00 wyłączona z ruchu jest ulica Długa, aleja Konstytucji 3 Maja i fragment ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Odcinek od skrzyżowania z ul. Sikorskiego (przy Planetarium) do Sienkiewicza – ronda przy galerii handlowej będzie zablokowany aż do godz. 17.00.