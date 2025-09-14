Czy Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze doczeka się rozbudowy?

Placówka edukacyjna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną znajduje się przy ul. Piastowskiej 9 i prowadzi Szkołę Podstawową nr 16, Szkołę Przysposabiającą do Pracy oraz Branżową Szkołę I Stopnia. W zespole brakuje miejsc.

Jak mówił na antenie Radia Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski, problem jest mu znany. Obecnie urzędnicy szukają budynku, do którego będzie można przenieść część oddziałów szkoły specjalnej:

Jak dodaje Pabierowski, analiza budynków będących w zasobach miasta potrwa kilka miesięcy:

Warto dodać, że Zespół Szkół Specjalnych nr 1 przy ul Piastowskiej 9 w Zielonej Górze jest jedyną miejską placówką oferującą nauczanie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach: od lekkiego po znaczny.