Kontrole trzeźwości na krajowej „trójce”. W poniedziałkowy poranek zielonogórscy policjanci wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili akcję kontroli kierowców pojazdów ciężarowych na S3.

Podczas działań zatrzymano trzech mężczyzn prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Dwóch z nich miało po 1,2 promila alkoholu, trzeci – 0,8 promila. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację do sądu, a ciężarówki przekazano innym wskazanym osobom.

Jeden z zatrzymanych to obcokrajowiec bez stałego miejsca pobytu w Polsce. Jego sprawa trafi do sądu w trybie przyspieszonym – zostanie doprowadzony przed sędziego w ciągu 48 godzin.