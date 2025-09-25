Trwa budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Aliny w Zielonej Górze. Na miejscu powstały już pierwsze fundamenty. Budynek zostanie podzielony na dwie strefy – część mieszkalną oraz część wspólną.

Placówka będzie przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, a mieszkańcy będą mogli korzystać z całodobowej opieki i wsparcia specjalistów, a także kompleksowej rehabilitacji.

O szczegółach inwestycji mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Marcin Pabierowski zapewnia, że budowa przebiega bez żadnych utrudnień:

Obiekt ma być oddany do użytku w drugiej połowie 2026 roku. Koszt inwestycji to ponad 4,5 mln złotych.