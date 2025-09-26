Trwa nabór na zajęcia Pracowni Reklamy Wizualnej w Domu Harcerza. Są one zaadresowane zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych. Podczas lekcji uczestnicy mają okazję m.in. do rozwinięcia swoich umiejętności plastycznych i poznania podstaw projektowania.

Jak mówi Roman Frodyma, prowadzący zajęcia, podczas warsztatów uczestnicy skupiają się wokół sztuki użytkowej:

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w czwartki oraz piątki – dodaje Roman Frodyma:

Na zajęcia Pracowni Reklamy Wizualnej można się zapisać telefonicznie bądź stacjonarnie w Domu Harcerza. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej placówki.