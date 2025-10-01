Od dziś osoby zmagające się z kryzysem bezdomności mogą ponownie korzystać z ogrzewalni diecezjalnej Caritas. To jedna z form pomocy podczas jesiennej pogody. Punkt znajduje się przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze.

Jak podkreśla Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnego oddziału Caritas, z ogrzewalni może skorzystać każdy, kto szuka schronienia w chłodne wieczory i noce:

– Na miejscu funkcjonuje również łaźnia – przypomina Sylwia Grzyb:

Ogrzewalnia jest czynna codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano. Osoby, które chcą z niej skorzystać, nie mogą wcześniej spożywać alkoholu.