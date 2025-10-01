Od dziś w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny, którego celem jest ochrona środowiska oraz zachęcenie konsumentów do segregowania odpadów. Kaucją objęte są puszki aluminiowe oraz butelki plastikowe i szklane. Zwrot pieniędzy będzie możliwy w specjalnych automatach lub bezpośrednio w sklepach o powierzchni powyżej 200 m².

Dziś w „Rozmowie o 9.00” pytaliśmy prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Mirosława Gruszeckiego, o to jak system kaucyjny wpłynie na pracę spółki. Bo ta przypomnijmy, odpowiada w Zielonej Górze za odbiór odpadów komunalnych, w tym również tych selektywnych:

Jak podkreślał Mirosław Gruszecki, spółka osiąga zyski z odpadów selektywnych – z opakowań metalowych i plastikowych:

Prezes ZGK zaznaczył również, że na razie trudno ocenić, czy wprowadzenie systemu kaucyjnego przełoży się na mniejsze przychody spółki ze sprzedaży surowców wtórnych.

Warto podkreślić, że Polska jest już 19. krajem w Europie, który zdecydował się na wdrożenie tego rozwiązania.