– Sprawa umowy na wynajem kamienicy przy al. Niepodległości 10 pokazuje, jak ważne jest przemyślane zarządzanie miejskim majątkiem – komentuje Robert Kornalewicz.

Zielonogórski radny odniósł się w ten sposób do aktu oskarżenia wobec byłego prezydenta miasta.

Przypomnijmy, prokuratura zarzuca mu nadużycie uprawnień przy podpisaniu 10-letniego kontraktu na wynajem kamienicy, za którą miasto zapłaci ponad 12 milionów złotych, mimo że jej wartość wstępnie szacowano na 6,5 miliona. Dodatkowo magistrat wydał 3 miliony na remont budynku.

Szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Zielonej Górze podkreśla, że obecny prezydent działa w ramach podpisanej umowy, co utrudnia zarządzanie nieruchomościami i generuje dodatkowe koszty dla miasta:

Robert Kornalewicz był gościem ,,Rozmowy o 9″.