Informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w jednym miejscu – nad takim rozwiązaniem pracuje Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto. Powstaje nowy geoportal oraz aplikacja, w których mieszkańcy znajdą aktualne zapowiedzi imprez m.in. z Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli.

O projekcie mówił dziś na antenie Radia Zielona Góra prezes stowarzyszenia, Tomasz Winiecki:

Nowy geoportal Lubuskiego Trójmiasta powinien być gotowy za około pół roku.

Tomasz Winiecki był gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.