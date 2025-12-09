Informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w jednym miejscu – nad takim rozwiązaniem pracuje Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto. Powstaje nowy geoportal oraz aplikacja, w których mieszkańcy znajdą aktualne zapowiedzi imprez m.in. z Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli.
O projekcie mówił dziś na antenie Radia Zielona Góra prezes stowarzyszenia, Tomasz Winiecki:
Nowy geoportal Lubuskiego Trójmiasta powinien być gotowy za około pół roku.
Tomasz Winiecki był gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Tomasz Winiecki, prezes stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto
Gościem Aurelii Adaszyńskiej jest Tomasz Winiecki, prezes stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto
