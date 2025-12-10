Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przygotowuje się do obchodów okrągłego jubileuszu. W 2026 roku instytucja będzie świętować 30-lecie swojego powstania.

Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra dr Anna Komar, pełniąca obowiązki dyrektora RCAK, jubileusz będzie trwał przez cały rok:

W programie znajdzie się wiele wydarzeń, a jednym z nich będzie kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”:

Dr Anna Komar była dziś gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.