Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przygotowuje się do obchodów okrągłego jubileuszu. W 2026 roku instytucja będzie świętować 30-lecie swojego powstania.
Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra dr Anna Komar, pełniąca obowiązki dyrektora RCAK, jubileusz będzie trwał przez cały rok:
W programie znajdzie się wiele wydarzeń, a jednym z nich będzie kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”:
Dr Anna Komar była dziś gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.
Anna Komar, p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
