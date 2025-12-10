Breloczki winiarskie, lokalne świece sojowe i miejska gra karciana – między innymi takie gadżety można znaleźć w świątecznych prezentownikach, stworzonych przez Visit Zielona Góra. Upominki są podzielone na cztery kategorie m.in. „dla książkożerców” i „prosto od winiarzy”.
Jak mówi Mateusz Greczyło-Szema z Informacji Turystycznej, prezentowniki są idealnym upominkiem pod świąteczną choinkę:
Podział na cztery kategorie ma sprostać oczekiwaniom wszystkim mieszkańcom i turystom – dodaje Mateusz Greczyło-Szema:
Świąteczne prezentowniki można nabyć zarówno w Informacji Turystycznej, jak i internetowo.
