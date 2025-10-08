Mieszkańcy licznie użytkują single tracki na Wzgórzach Piastowskich. Jak mówi Kamil Wieczorek, prezes Stowarzyszenia „MTB Wzgórza Piastowskie”, ścieżki rowerowe są na bieżąco utrzymywane. W ramach projektu, w listopadzie ubiegłego roku, otwarto 2 trasy o łącznej długości 19 km.

To pętla rodzinna i dla średniozaawansowanych. Trwają też starania o otwarcie trzeciej trasy:

Ścieżki rowerowe zaczynają się przy amfiteatrze. Trzecia trasa ma mieć około 20 kilometrów długości. Projekt jest już gotowy – dodaje Kamil Wieczorek:

Trasy rowerowe ,,Wzgórza Piastowskie Single Track” powstały w ramach projektu edukacyjno-rekreacyjnego realizowanego wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Urząd Miasta Zielona Góra oraz lokalne stowarzyszenia rowerowe MTB Wzgórza Piastowskie i YoloBike.