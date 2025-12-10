Jak przebiegał rozwój ziemi lubuskiej w minionych 80 latach? – na to pytanie można było uzyskać odpowiedź podczas konferencji naukowej, która odbyła się dzisiaj w auli uniwersyteckiej. Wzięli w niej udział naukowcy i specjaliści z różnych zakresów, m.in. historii, sztuki i pedagogiki.

Konferencja była podzielona na kilka bloków tematycznych. związanych m.in. z początkiem szkolnictwa w naszym regionie oraz rozwojem administracji. Jak mówi prof. Czesław Osękowski, historyk i politolog, ważnym wyznacznikiem kształtowania się ziemi lubuskiej była współpraca transgraniczna:

Zdaniem prof. Bogumiły Burdy z Instytutu Historii UZ, niezbędnym elementem było wytworzenie kadr nauczycielskich:

Ważną rolę w zachowaniu dziedzictwa architektonicznego w naszym regionie odegrał Jan Muszyński, o czym mówi dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

Dodajmy, że podczas konferencji wręczono prof. Czesławowi Osękowskiemu Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Historycznego.