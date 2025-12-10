Największa lekcja pierwszej pomocy, cykl spotkań kulturalnych w Sali Szeptów i montaż ławek dla seniorów – to tylko niektóre z 46 projektów, które wygrały w budżecie obywatelskim na rok 2026. Dzisiaj odbyło się oficjalne podsumowanie tegorocznej edycji, podczas którego wręczono dyplomy autorom zwycięskich propozycji.
W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną 23 projekty społeczne oraz 23 projekty inwestycyjne, które podzielono na pięć okręgów:
Jak mówi Agnieszka Chyrc, przewodnicząca komisji ds. budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych, zwycięskie projekty dotyczą bardzo różnych dziedzin:
– Podczas dzisiejszego spotkania chcieliśmy podsumować minioną edycję i wskazać to, co jest jeszcze do poprawy – dodaje Agnieszka Chyrc:
Podsumowanie budżetu obywatelskiego odbyło się w Palmiarni.
